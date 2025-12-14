¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÀ÷Ã«¾ÂÀ¡¢¶¶ËÜ°¦¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢É÷´Ö½Ó²ð¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¶¶ËÜ°¦¡¢ÀµÌ¾ËÍÂ¢¡¢°ËÆ£½ß»Ë¡¢»³Ï©ÏÂ¹°¡¢°ÂÃ£Í´¼Â¡¢ÈÓÅçÄ¾»Ò¡¢¶¶ËÜ½ß¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢°æ¾åË§Íº¡¢¸ÅÀîÍºÂç¡¢ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¢É÷´Ö½Ó²ð¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§²¬ºêÂÎ°é¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÈºÇ¸å¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¡É¤Ë¡¡¡Ö¤È¤Æ¤â°¦¤Î¤¢¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£12·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Î¿ÆÍ§¡¦´îÂ¿Àî²ÎËûÌò¤ò±é¤¸¤¿À÷Ã«¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÄÕ½Å¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤Ìò¤Î¶¶ËÜ°¦¤Ï¡¢¡ÖÂè1²ó¤«¤é³Ú¤·¤¯»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤³¤«¤é¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÕ½Å¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥Ç¥£ー¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤È¤Ê¤Ã¤¿Äá²°´î±¦±ÒÌçÌò¤ÎÉ÷´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤Êª¸ì¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¡üÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ê´îÂ¿Àî²ÎËûÌò¡Ë²ÎËû¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢ÄÕ½Å¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¾ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¶¶ËÜ°¦¡Ê¤Æ¤¤Ìò¡Ë»ä¤ÏÅÓÃæ¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¡¢Âè1²ó¤«¤é³Ú¤·¤¯»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ç¤â¡ÊµÓËÜ¤Î¡Ë¿¹²¼²Â»ÒÀèÀ¸¤¬¤Æ¤¤¤µ¤ó¤òËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤¹¤Æ¤¤Ê¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤â¤Æ¤¤¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾è¤»¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¨¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æü¤ÎËÜ°ì¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¡ª¡¡Ä¹¤¤´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡üÀµÌ¾ËÍÂ¢¡Ê¾¾ÍÕ²°È¾º¸±ÒÌçÌò¡Ë³§ÍÍ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊÈý¤ÎÇö¤¤ÃË¤Ë³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î®À±¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£³§ÍÍ¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü°ËÆ£½ß»Ë¡ÊÂçÊ¸»ú²°»ÔÊ¼±ÒÌò¡ËÎ®À±¤¯¤óËÜÅö¤ËÄ¹¤¤´Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«ÆóÂå¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£½éÂå¤ÈÆóÂåÌ¾¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±°ã¤¦¿ÍÊª¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡¢°áÁõ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤«ÆóÂåÌÜ¤Ç¤â¿ýÍÙ¤ê¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´»Ä¤ê¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌòºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¤Îµ¡²ñ¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»³Ï©ÏÂ¹°¡ÊÀð²°±§±¦±ÒÌçÌò¡Ë8·î¤´¤í¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢Î®À±¤¯¤ó¤¬¹Ì½ñÆ²¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤Ê¿¤é¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤Ã¤Ý¤ÉÈè¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤È¤È¤¤¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ÎÁ°¤ò¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÊâ¤¯Î®À±¤¯¤ó¤¬¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ê»Ë¼Â¤Î¡ËÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÈÀð²°¤Ï6ºÐ¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï9·î¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤â¤¦¡¢´½¤ª¤±¤ËÊÒÂÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤óÌó1Ç¯È¾¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê¤ê¤ÄÌò¡Ë³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Î®À±¤¯¤ó¤â¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ç¤³¤ï¤â¤Æ¤ÎËºÈ¬¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥Ôー¥¹¥Õ¥ë¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê¤Õ¤¸Ìò¡ËÎ®À±¤¯¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºÂÄ¹¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤Ï»ä¤â¿ô¤«·îÁ°¤Ë°ìÃ¶¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó2ÅÙÌÜ¤Î¤ª²Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï½éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢½é»þÂå·à¤Ç¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¶¶ËÜ½ß¡ÊËÌÈø½ÅÀ¯Ìò¡Ë³¨»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÄï»Ò¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼Õ¤ëÌò¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª²ó¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®À±¤¯¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¡¢Î®À±¤¯¤ó¤Î¡È¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ê¶ÊÄâÇÏ¶×Ìò¡Ë¤Þ¤µ¤«50ºÐ¤ò¤³¤¨¤Æ20Âå¤ÎÌò¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÏ·¤±´é¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤À¤±¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¤ÈËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã»¤¤»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü°æ¾åË§Íº¡Ê½½ÊÖ¼Ë°ì¶åÌò¡ËËÍ¤¬»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏºÇ¸å¤Î1¤«·î¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯²º¤ä¤«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯¤È5¤«·î¤°¤é¤¤¤Î´Ö¤Ë³§¤µ¤ó¤¬ºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤È¸ÅÀî¤¯¤ó¤ÏÌÀÆü¤â¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç»à¿ÀÌò¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¤Î¤Þ¤ÞÌÀÆü¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¸ÅÀîÍºÂç¡ÊËÌÈøÀ¯±éÌò¡Ë½é¤á¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¿´¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³ÅìµþÅÁ¡ÊÀ¯±é¡Ë¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤È¤â¤ÈËÍ¼«¿È¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È°Å¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯´ÖÀ¯±é¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»äÀ¸³è¤Þ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±ß³ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¯¤ì¤¿·Ð¸³¤È½Ð²ñ¤¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡ÊÊþÀ¿Æ²´î»°ÆóÌò¡Ë¤¤¤ä¤¡¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÕ½Å¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¡Ö¤Þ¤¢¤µ¤ó¤òÃµ¤»¡×¤È¤«Ì´¤ÎÃæ¤Î¥ª¥í¥Á¤À¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤ï¤±¤¿¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÉ÷´Ö½Ó²ð¡ÊÄá²°´î±¦±ÒÌçÌò¡Ë»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ìÄá²°¤ÏÄÕ½Å¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¾¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÃç¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄÕ½Å¤È¥Ð¥Ç¥£ー¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Ä¹¤¤Êª¸ì¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¹â¶¶¹î¼Â¡Ê½Ù²Ï²°»Ô±¦±ÒÌçÌò¡Ë³§¤µ¤óËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Ìµ»ö¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÂÄ¹¡¢Î®À±¤¯¤ó¤Î¡ÖÌò¤òÀ¸¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð¡¢»ä¡¢¤¸¤Ä¤ÏºÇ½é¡¢¥«¥Ä¥é¤ÎÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ìÉ¬Í×¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ï»Ê¿¤µ¤ó¤È»ä¤À¤±¥é¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç²Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¿¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡³§¤µ¤ó¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦2¡×¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë