今年8月、高松市の店舗で洗浄便座を盗んだとして、住所不定の男がきのう（13日）逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定、無職の男（32）です。 警察によりますと、男は今年8月21日午後6時前、高松市のホームセンターで、洗浄便座2台（販売価格合計9万8560円）を盗んだ疑いがもたれています。 この日、高松市の複数のホームセンターで商品が相次いで盗まれていることがわかり、警察は