ニューカッスルMFブルーノ・ギマランイスはサンダーランドとの一戦を前に意気込みを語った。英『Sky Sports』が報じている。今週末に行われるプレミアリーグ第16節の中で一際大きな注目を集めているのがサンダーランド対ニューカッスルのタイン・ウェア・ダービーだ。ライバル関係にある両者は2024年1月にFAカップ3回戦で対戦しているが、プレミアリーグでは2016年3月以来で9年ぶりに行われる。伝統ある一戦は両者にとって絶対に負