コミュニティ専用プラットフォーム「OSIRO（オシロ）」にて、本を介して人と人のつながりを促す新機能『ブックログ』が2025年12月4日にリリースされた。 【写真】個人の本棚が可視化される新機能『ブックログ』本棚の一例を見る 約10年にわたり多様なコミュニティを支援してきた「OSHIRO」が提案する“ソーシャル読書”のかたち『ブックログ』。読書記録を「読みたい / 読んでいる / 読んだ / 積ん読」