“積ん読”も共有する時代へ　本棚がつながる新機能『ブックログ』が誕生

コミュニティ専用プラットフォーム「OSIRO（オシロ）」にて、本を介して人と人のつながりを促す新機能『ブックログ』が2025年12月4日にリリースされた。

【写真】個人の本棚が可視化される新機能『ブックログ』 本棚の一例を見る

約10年にわたり多様なコミュニティを支援してきた「OSHIRO」が提案する“ソーシャル読書”のかたち『ブックログ』。読書記録を「読みたい / 読んでいる / 読んだ / 積ん読」の4ステータスで簡単に記録できる機能だ。

ユーザー個人の本棚が可視化されることにより、「その本、気になっていた！」「いま読んでるんだ、一緒に話そう！」「その本、積ん読中です！ 一緒に読みませんか？」などの会話や交流が自然と生まれる『ブックログ』。リリースからわずか5日で登録本数10,000件を突破し、コミュニティのなかで新たな交流を生み出している。

登録数10,000件突破を記念して、実際にOSIROを利用するオーナーやコミュニティ内の本棚がどのように利用されているのか、一例が紹介された画像も公開。今後も書籍検索の向上、人気本やメンバーのおすすめ本、バイブル本、共通本の可視化、本棚からブッククラブをワンクリックで立ち上げ可能とするなど、コミュニティ内で本を介した交流が活発になるよう『ブックログ』機能はアップデートされていく予定だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）