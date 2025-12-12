球団発表阪神は12日、小幡竜平内野手が一般女性と入籍したことを発表した。小幡は球団を通じて「かねてよりお付き合いしていた方とシーズン中に入籍していましたことをご報告します」と喜びの声を届けた。小幡は7年目の今季、89試合に出場し打率.223、59安打、5本塁打、17打点。堅実な守備とともに、安打、本塁打、打点ではキャリアハイの成績を残し、2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。「陰で支えてくれた妻のおかげで、2025シ