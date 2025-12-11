ビリー・アイリッシュの完全ソールドアウトとなったワールドツアーの模様を最先端の立体撮影技術によって3D映像化したコンサートフィルムした、映画『ビリー・アイリッシュ ‐HIT ME HARD AND SOFT：THE TOUR（LIVE IN 3D）』が、2026年3月20日（金）に日本公開されることが決定し、予告映像が解禁。ビリーと共に共同監督には、映画『アバター』シリーズで知られるアカデミー賞（R）受賞監督 ジェームズ・キャメロンが名を連ねる