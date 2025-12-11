ＴＯＰＰＡＮホールディングスは大幅高で４連騰。１１月２８日につけた上場来高値を更新している。同社は１０日に開催したエレクトロニクス系セグメント事業戦略説明会の資料をホームページ上で公表。２０３０年度に同事業の売上高で３５００億円、うち半導体で２７００億円を目指す。テクセンドフォトマスクを除いた２５年度計画に対し事業全体で２．７倍、半導体で３．２倍へトップラインを拡大する見込みと