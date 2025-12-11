SGを8度制するなどオートレース界をけん引してきた池田政和（いけだ・まさかず）さんが9日、病気のため死去した。52歳。埼玉県出身。川口支部所属。1993年7月2日に23期生として選手登録（当時は船橋支部）。99年の日本選手権でSG初優勝。その後もSG最高峰のスーパースター王座決定戦を4度（00、02、04、05年）優勝するなどオート界をけん引。卓越した整備力と気迫あふれるコーナーワークで広くファンの支持を集めた。通算優勝