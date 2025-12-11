Ｆ１レッドブルを今季限りで退任することになったアドバイザーのヘルムート・マルコ博士（８２）にアストンマーティン入りが浮上している。２０年にわたってレッドブルで活動してきたマルコ博士について、スペイン紙「マルカ」は「突然の離脱はさまざまな臆測が広がっている」と指摘し、マストンマーティン入りの可能性があるという。かつてレッドブルで苦楽をともにしたデザイナーのエイドリアン・ニューウェイが契約するチー