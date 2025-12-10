トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】ロイター通信は10日、国際刑事裁判所（ICC、赤根智子所長）がトランプ米大統領を戦争犯罪などで訴追しないことを確約しなければ、米国がICC本体に対する制裁を発動する可能性があると報じた。トランプ米政権は既にICCの裁判官や検察官計9人に制裁を科しているが、本体が対象となればICCは存続危機に直面するため、強硬手段で脅した形だ。米軍による中南米海域での「麻