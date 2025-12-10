ｆｏｎｆｕｎが後場一段高。同社は１０日午後２時、連結決算の開始に伴い、新たな業績予想を開示した。２６年３月期の業績予想について、売上高は２１億１００万円（従来は単独で１９億８００万円）、調整後営業利益（ＥＢＩＴＤＡ）は４億４６００万円（同３億７０００万円）、最終利益は３億２６００万円（同１億９３００万円）としている。２３年９月に公表した中期経営計画のうち、２６年３月期に売上高２０億円、ＥＢＩＴＤ