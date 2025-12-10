Pokémon GO開発チームは、10周年を迎えるポケモンGOの2026年夏に開催されるリアルイベント「Pokémon GO Fest」の開催地と日程について発表した。 今回開催されるのは、東京、シカゴ、コペンハーゲンの3都市に決定した。 「Pokémon GO Fest：東京」、東京都内のベイエリア（※）イベント日程：2026年5月29日から2026年6月1日チケット制の街中ゲームプレイは2026年5月25日から開始※公園名な