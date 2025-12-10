Pokémon GO開発チームは、10周年を迎えるポケモンGOの2026年夏に開催されるリアルイベント「Pokémon GO Fest」の開催地と日程について発表した。

今回開催されるのは、東京、シカゴ、コペンハーゲンの3都市に決定した。

「Pokémon GO Fest：東京」、東京都内のベイエリア（※）イベント日程：2026年5月29日から2026年6月1日チケット制の街中ゲームプレイは2026年5月25日から開始※公園名など詳細情報は後日知らされる

「Pokémon GO Fest：シカゴ」、グラント・パークイベント日程：2026年6月5日から2026年6月7日チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月4日から開始

「Pokémon GO Fest：コペンハーゲン」、フェレパーケンイベント日程：2026年6月12日から2026年6月14日チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月11日から開始

また「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」も開催予定。イベントに関する追加情報は3月から春にかけて告知される。