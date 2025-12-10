テレビやラジオに多数のレギュラー番組を持つタレントのユージさん。アメリカ人である父親の家系が代々、ドミニカ共和国の要職を務めていたことでも知られていますが、セレブな暮らしは5歳まで。両親の離婚により日本に帰国後は小学校の退学やいじめを経験し、常にひとりぼっち。自分は何もできないという無力感に打ちひしがれていました。 【写真】「トーマス・ユージ・ゴードン」という本名すら