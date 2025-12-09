ソフトバンクは９日、キューバ出身のジョナサン・モレノ内野手（１８）の獲得を正式発表した。育成選手契約で、背番号は「１７４」に決定。今夏開催されたＵ１８ワールドカップ（沖縄）では主将としてキューバ代表をけん引し、最多得点と最優秀守備賞を獲得している。多くのメジャー球団が熱視線を送る中、ホークス入団を決断した遊撃手は「最初に声をかけてくれたのがソフトバンクでしたし、国際大会やキューバリーグまで見に