ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 -THE★JOJO WORLD-』が、渋谷PARCO 6F「THE★JOJO WORLD」にて2025年12月3日（水）より順次発売。また、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEでは2025年12月17日（水）より順次発売される。＞＞＞全等級の景品をチェック！（写真17点）『ジョジョの奇妙な冒険』は、週刊少年ジャンプ（集英社）1987年1・2合併号で連載を開始した荒木飛呂彦原作の漫