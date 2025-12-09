青森県で震度6強を観測した8日の地震を受けて、9日未明に北海道・三陸沖後発地震注意情報が発表された。9日午前の木原稔官房長官の記者会見では、これについての質問が出た。【映像】事前避難求める仕組みがないのはなぜ？官房長官の答えは記者が「南海トラフ臨時情報では“巨大地震警戒”となった場合、住民に事前避難を要請するが、今回の北海道三陸沖後発地震注意情報では、事前避難を求める仕組みがそもそもない。この理由