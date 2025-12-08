ËÜÈÖÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Âç³¢Æü¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£12·î6Æü¤ËÇòÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦SixTONES¤Î½Ð¾ì¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹ÈÇò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÔSixTONES¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢6¼þÇ¯¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¹ÈÇò¤ËSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¡£ÇòÁÈ¤Ç¤ÏKing ¡õ Prince¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SixTONES¤ÏÆ±