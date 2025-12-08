¡ÔÇ®°¦ÊóÆ»¸å½é¤Î¶¦±é¡ÕSixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡¡¹ÈÇò½Ð¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÎø¿Í¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤Î¡ÈÀÜ¿¨¡É
ËÜÈÖÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤í¤¢¤È1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Âç³¢Æü¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡£12·î6Æü¤ËÇòÁÈ²Î¼ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¦SixTONES¤Î½Ð¾ì¤¬ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¹ÈÇò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÔSixTONES¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢6¼þÇ¯¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ÈÇò¤ËSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¡£ÇòÁÈ¤Ç¤ÏKing ¡õ Prince¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SixTONES¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë2ÁÈÌÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢SixTONES¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤º¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âSixTONES¤ÏÅöÆü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCOUNTDOWN JAPAN¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢STARTO¼Ò¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¤â²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¤ÈSixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29¡Ë¤È¤Î¡ÈÀÜ¿¨¡É¤À¡£
¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤È¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Ç¿¿·õ¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤ÏÆ±»ï¤Î¼èºà¤Ë¡ÔÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ë2¿Í¤ÇË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëº§´Ö¶á¤È¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÊÅ¸¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇË¶É¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸òºÝ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°½À¥¤µ¤ó¤¬¹ÈÇò¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢SixTONES¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç2¿Í¤Î¶¦±é¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¼ÂºÝ¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔSixTONES¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿ °½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¥¸¥§¥·¡¼¤Î¶¦±é¡ª¡Õ
¡ÔSixTONES¹ÈÇò¡¢Ãæ·Ñ¤Î»þ¤Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï±Ç¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Õ
¡Ô¹ÈÇò¤Ç°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¥¸¥§¥·¡¼Ãý¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡Õ
¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬À¸Ãæ·Ñ¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦SixTONES¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°½À¥¤È¥¸¥§¥·¡¼¤¬Æ±¤¸¾ì½ê¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ïº£Ç¯8·îÊüÁ÷¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤â¡¢7·î¤Ë¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤ÇÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤ÈKing ¡õ Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Î¶¦±é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬ÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¼Ô¤Ï4¿Í¤Î¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢SixTONES¤È¤ÎÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°ºÝ¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°½À¥¤µ¤ó¤È¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â2¿Í¤Î¿¶Éñ¤¤¤ä±Ç¤êÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢NHK¤ÎÊý¤Ç¤âÅöÆü¤Î¿Ê¹ÔÊýË¡¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÂÐ±þ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥Õ¥¡¥ó¤â¥É¥¥É¥¤Î°½À¥¤È¥¸¥§¥·¡¼¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¡¢ÅöÆü¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©