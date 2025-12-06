元軍長・徐勤先氏の軍事法廷の映像がネット流出か 事実であれば異例共同通信

元軍長・徐勤先氏の軍事法廷の映像がネット流出か 事実であれば異例

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 英誌は6日までに、元中国軍軍長・徐勤先氏の軍事法廷について報じた
  • 映像がネット上に流出したとされており、流出が事実であれば異例
  • 徐氏は天安門事件前に民主化運動の武力弾圧を拒否し、5年間投獄された
