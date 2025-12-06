ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 元軍長・徐勤先氏の軍事法廷の映像がネット流出か 事実であれば異例 天安門事件 中国 共同通信 元軍長・徐勤先氏の軍事法廷の映像がネット流出か 事実であれば異例 2025年12月6日 18時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 英誌は6日までに、元中国軍軍長・徐勤先氏の軍事法廷について報じた 映像がネット上に流出したとされており、流出が事実であれば異例 徐氏は天安門事件前に民主化運動の武力弾圧を拒否し、5年間投獄された 記事を読む おすすめ記事 高橋洋一氏 「汚い首斬ってやる」投稿の中国総領事“沈黙”に「そのまましれっと帰っちゃうかも」 2025年12月1日 12時32分 中国政界のダークホースが消えた…粛清のメスは軍部から政界へ 2025年12月1日 17時58分 香港政府ナンバー3の訪日中止 高市答弁に反発する中国に同調 2025年12月6日 17時55分 “反高市デモ”を中国で扇動しても“反習近平デモ”になってしまう？！ 日中関係の真実を専門家が赤裸々トーク！／「正義のミカタ」YouTube 2025年12月4日 6時30分 中国SNS「小紅書」使った詐欺多発 内政部、暫定1年のアクセス遮断命令／台湾 2025年12月4日 19時48分