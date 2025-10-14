習近平政権に弱点はあるのか。元防衛省情報分析官・上田篤盛さんは「一強体制の強固さは、脆さの裏返しでもある。都市部と農村の格差や、不動産バブルの崩壊などによって中国社会の不満は静かに蓄積されつつある」という――。※本稿は、上田篤盛『兵法三十六計で読み解く中国の軍事戦略 「戦わずして勝つ」台湾侵略と尖閣占領』（育鵬社）の一部を再編集したものです。写真提供＝共同通信社「烈士記念日」の式典に臨む中国の習近