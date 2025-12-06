日本初！「水素アシスト自転車」が型式認定に合格YOUON JAPAN（東京都新宿区）はこのたび、同社が開発した「水素アシスト自転車」が国内で初めて型式認定に合格したと発表しました。【ミャクミャクがいる！】大阪・関西万博特製の「U200」写真で見る今回、国家公安委員会の型式認定に合格したのは、水素燃料の後輪駆動式電動アシスト自転車「U200」です。認定日は2025年10月3日です。型式認定とは、電動アシスト自転車などが