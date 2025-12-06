杉谷氏がインスタ更新…「海賊のような最高の宴でした」日本ハムで活躍した杉谷拳士氏が6日、インスタグラムを更新。中田翔氏の「お疲れ様会」の様子を公開した。日本ハムで現在も活躍する万波中正外野手の他、ソフトバンクの近藤健介外野手なども参加。豪華メンバーに「泣けてくる」「最高です」とファンも大興奮の様子だ。杉谷氏は「【中田翔】お疲れ様会。18年間、本当にお疲れ様でした」と、今季限りで現役引退を決めた中