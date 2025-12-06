杉谷氏がインスタ更新…「海賊のような最高の宴でした」

日本ハムで活躍した杉谷拳士氏が6日、インスタグラムを更新。中田翔氏の「お疲れ様会」の様子を公開した。日本ハムで現在も活躍する万波中正外野手の他、ソフトバンクの近藤健介外野手なども参加。豪華メンバーに「泣けてくる」「最高です」とファンも大興奮の様子だ。

杉谷氏は「【中田翔】お疲れ様会。18年間、本当にお疲れ様でした」と、今季限りで現役引退を決めた中田氏を労った。「みんなで食べて飲んで笑って……海賊のような最高の宴でした 毎年集まりたいなぁ ファイターズが大好きです」と、大盛り上がりの会食だったようだ。

ケーキを持ってにこやかな表情を浮かべる中田氏の周囲には、ファイターズで活躍した新旧スターが。清宮幸太郎内野手、万波らに加え、ソフトバンクの近藤や上沢直之投手の姿も。他にも大田泰示氏らも加わったようだ。

日本ハムを支えた選手たちが一堂に会し、「最高のメンバー」「すごい!! すごすぎます!!」「すごいメンバーですね」「なにこの最高な画像 みんないい笑顔」「懐かしいメンツで泣いちゃう」「神メンツ」「豪華ですね新旧日ハム」「大将みんなに愛されてる」「なんかちょっと感動しちゃった」「いやこれは泣いちゃうって」などとファンもぐっときたようだ。

杉谷氏はまた、会が終わった後に中田氏から「小声で『拳士、今日は本当にありがとう！』って満足そうに言ってくれて……その一言が聞けて一安心（笑）」との言葉がかけられたことを明かした。そして「今日の現場も一緒です……」と最後に言葉を加えている。（Full-Count編集部）