なきごとの岡田安未（Gt）が、2025年末をもって卒業する。 （関連：なきごと、“あなた”と紡ぐ日常への愛しい眼差し熱狂とともに2025年の集大成を届けたツアーファイナル） 公式サイトの発表によると、「2018年から約7年間、沢山の方に支えられながら二人三脚でここまで活動してきましたが、岡田自身がかねてより熟慮を重ねた結果、あらためてギターを弾く意味を見つめ直したいとの申し出があり、事務所と新