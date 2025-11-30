11月30日、東京競馬場で行われたG1・ジャパンカップ（芝2400m）は、欧州年度代表馬のカランダガンがマスカレードボールとの激しい叩き合いを制して、2005年アルカセット以来20年ぶりに外国馬としての勝利を手にした。また、アドマイヤテラはスタートで躓き落馬競走中止、マスカレードボール、ダノンデサイルはゴール入線後にカラ馬の影響もあり落馬、ドゥレッツァは出走取消など、様々な波乱が巻き起こるジャパンカップとなった