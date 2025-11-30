11月30日、東京競馬場で行われたG1・ジャパンカップ（芝2400m）は、欧州年度代表馬のカランダガンがマスカレードボールとの激しい叩き合いを制して、2005年アルカセット以来20年ぶりに外国馬としての勝利を手にした。また、アドマイヤテラはスタートで躓き落馬競走中止、マスカレードボール、ダノンデサイルはゴール入線後にカラ馬の影響もあり落馬、ドゥレッツァは出走取消など、様々な波乱が巻き起こるジャパンカップとなった。

ジャパンカップ、勝利ジョッキーコメント

1着 カランダガン

M.バルザローナ騎手

「最高の気持ちです。このような大勢の観客が来てくれたことに感謝申し上げます。最初から予定通りで上手くいきました。直線でもいいスピードの乗りで良かったです。スピード感が全体的に早かったのですが、馬にとっても問題ありませんでした。非常に落ち着いて競馬が出来たと思います。最後まで一騎打ちでしたが馬が力を出し切ってくれました。（日本のG1初制覇について）自分にとっても素晴らしいレースになって大変嬉しく思います。皆さんの応援が励みになりました。出来れば来年もまた来たいと思っています」

レース結果、詳細は下記のとおり。

11月30日、東京12Rで行われた第45回ジャパンカップ（3歳上オープン・G1・芝2400m・1着賞金＝5億円）は、M.バルザローナ騎乗の4番人気、カランダガン（せん4・F.グラファール）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のマスカレードボール（牡3・美浦・手塚貴久）、3着に3番人気のダノンデサイル（牡4・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは2:20.3のレコードタイム（良）。

2番人気で北村友一騎乗、クロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）は、4着敗退。

ジャパンカップ・カランダガンとM.バルザローナ騎手

2005年アルカセット以来、20年ぶりに海外馬が勝利した。欧州年度代表馬カランダガンと日本の大将格・マスカレードボールがゴール前で一騎打ちを演じ、外からねじ伏せるようにカランダガンが差し切っていた。また、スタートではアドマイヤテラが落馬競走中止、ゴール入線後はマスカレードボール、ダノンデサイルが落馬するアクシデントが起きている。

◇ジャパンカップとは

ジャパンカップは、日本競馬の国際化を目的として1981年に創設された芝2400mの国際G1競走。欧州・アジアなど各国のトップホースが東京競馬場に集う。現在は世界的時計ブランド・ロンジンとパートナーシップを結び、正式名称は「ジャパン・オータムインターナショナル ロンジン賞 ジャパンカップ」。秋の東京開催を代表する国際レースとして位置づけられている。

カランダガン 14戦8勝

（せん4・F.グラファール）

父：Gleneagles

母：Calayana

母父：Sinndar

馬主：アガ・カーン・スタッズ

生産者：Haras De S.A. Aga Khan Scea

【全着順】

1着 カランダガン M.バルザローナ

2着 マスカレードボール C.ルメール

3着 ダノンデサイル 戸崎圭太

4着 クロワデュノール 北村友一

5着 ジャスティンパレス C.デムーロ

6着 ブレイディヴェーグ T.マーカンド

7着 タスティエーラ D.レーン

8着 シンエンペラー 坂井瑠星

9着 コスモキュランダ 丹内祐次

10着 シュトルーヴェ 菅原明良

11着 ディープモンスター 松山弘平

12着 セイウンハーデス 津村明秀

13着 ダノンベルーガ 佐々木大輔

14着 ヨーホーレイク 岩田望来

15着 サンライズアース 池添謙一

16着 ホウオウビスケッツ 岩田康誠

競走中止 アドマイヤテラ 川田将雅

出走取消 ドゥレッツァ A.プーシャン