■12月1日～5日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ●12月 1日――――――――――――2銘柄発表予定 伊藤園 [東Ｐ] ピープル [東Ｓ] ●12月 2日――――――――――――2銘柄発表予定 ダイサン [東Ｓ] 不二電機 [東Ｓ] ●12月 3日――&#