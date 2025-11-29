日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長が29日、一部メディアで報じられたAFCアジアカップ2035に関する日本と韓国の共同開催案について言及した。韓国メディア『聯合ニュース』は28日、AFCアジアカップ2035をめぐり、「韓国サッカー協会（KFA）が日本サッカー協会（JFA）とAFCアジアカップ2035の共同開催の可能性を検討している」と報道。今月18日に行われたKFAの委員会で日本とのアジアカップ共同開催を議論されたと伝えてい