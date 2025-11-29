Amazonが4K画質で録画できるセキュリティカメラ「Ring Outdoor Cam Pro」と2K録画に対応した「Ring Indoor Cam Plus」を2025年9月30日に発表しました。両モデルが編集部に届いたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。Amazonの防犯カメラ・ドアベルシリーズRing（リング）が、初となる本格4K高画質ビデオ対応など新製品4種を発表 - About Amazon Japanhttps://www.aboutamazon.jp/news/devices/new-ring-series-2025-fall