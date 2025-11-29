Amazonの4Kセキュリティカメラ「Ring Outdoor Cam Pro」と室内用カメラ「Ring Indoor Cam Plus」の外観を詳しくチェックしてみたよレビュー
Amazonが4K画質で録画できるセキュリティカメラ「Ring Outdoor Cam Pro」と2K録画に対応した「Ring Indoor Cam Plus」を2025年9月30日に発表しました。両モデルが編集部に届いたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。
Amazonの防犯カメラ・ドアベルシリーズRing（リング）が、初となる本格4K高画質ビデオ対応など新製品4種を発表 - About Amazon Japan
Ring Outdoor Cam ProとRing Indoor Cam Plusのパッケージはこんな感じ。
まずはRing Outdoor Cam Proの外観をチェックします。箱の天面がペリペリと剥がれる構造になっていました。
箱を開けるとRing Outdoor Cam Pro本体や付属品が姿を現します。
内容物を全部出しました。左上から順にRing Outdoor Cam Pro本体、電源アダプター、マウント用のパーツ、マウント用のネジ類、説明書類、ステッカーです。
Ring Outdoor Cam Proの見た目はこんな感じ。
大きさが分かりやすいようにiPhone 17 Proと並べてみました。寸法は幅7cm×奥行き7cm×高さ14.5cmです。
重さは実測で279g。
正面の黒い部分にカメラが付いています。カメラは4Kでの録画が可能で、10倍のデジタルズームや暗視機能も搭載。Wi-Fiでネットワークに接続してスマートフォンアプリから映像を確認する仕組みです。
「ring」と印された部分の周囲がスピーカーになっていて、カメラ越しに会話したり警告音を鳴らしたりできます。
土台とは球形のパーツで接続されており、角度を自由に調整可能。
背面。
背面の下部に電源入力用のUSB Type-Cポートがあります。
天面にはボタン類は搭載されていません。
底面にはマウント用のパーツが付いていました。
Ring Indoor Cam Plusの中身も確認します。
Ring Outdoor Cam Proと同じく、箱の天面をペリペリ剥がして開封する仕組みでした。
中にはRing Indoor Cam Plus本体、電源アダプター、電源供給用のUSBケーブル、マウント用のネジ、説明書類、ステッカーが入っていました。
Ring Indoor Cam Plusは屋内用の小型カメラです。
寸法は幅5cm×奥行き5cm×高さ9.45cm。
重さは実測で72gでした。
Ring Indoor Cam Plusのカメラは2K(2560×1440ピクセル)での撮影が可能。
スピーカーも搭載されていて、カメラを通して室内の人と遠隔会話できます。
背面には電力供給用のUSB Type-Cポート。
スタンドの角度は自由に調整できます。
天面にはペアリングなどの際に使うボタンがあります。
底面にはマウント用のパーツが付いていました。
Ring Outdoor Cam ProはAmazon.co.jpで税込3万3980円で入手できます。また、Ring Indoor Cam Plusはブラックフライデーセールの対象になっていて、セール期間中は税込5980円で入手できます。
Amazon.co.jp: 【New】Ring Outdoor Cam Pro Plug-in (リング アウトドアカム プロ 電源アダプターモデル) | 高画質・広角の4Kビデオ屋外防犯カメラ | 10倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
Amazon.co.jp: 【New】Ring Indoor Cam Plus (リング インドアカム プラス) | レンズカバー付き高画質・広角2Kビデオの屋内用セキュリティカメラ | 4倍ズーム・モーション検知搭載 | Ring Home プラン30日間無料体験付き - ホワイト
Ring Outdoor Cam ProとRing Indoor Cam Plusを実際に使うレビュー記事を後日公開予定です。
＜つづく＞