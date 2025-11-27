ニューストップ > 国内ニュース > 違法麻薬所持の疑いで日本人の男2人を拘束、有罪なら死刑適用も タイ バンコク 海外・国際ニュース FNNプライムオンライン 違法麻薬所持の疑いで日本人の男2人を拘束、有罪なら死刑適用も タイ 2025年11月27日 21時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと タイ当局は、違法に麻薬を所持していた疑いで日本人の男2人を拘束した 国際的な麻薬密売組織に関与していた可能性もあるとみて、調べを進める タイでは薬物犯罪を厳しく取り締まり、有罪なら死刑が適用されることも 記事を読む おすすめ記事 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表 入試課「報道されている状況については把握」 2025年11月27日 17時56分 《足立暴走男の母親が涙の謝罪》「医師から運転を止められていた」母が語った“事件の背景”とは 2025年11月27日 7時15分 【新証言】元ジャンポケ斉藤、金銭トラブルで被害届が受理「従業員からも金を…」答えた真相 2025年11月27日 16時0分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 ヒカキン、妻が犯罪レベルのストーカー被害を受ける 家まで1時間も…「ずっと付いてきちゃいました」 2025年11月27日 22時21分