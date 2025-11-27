違法麻薬所持の疑いで日本人の男2人を拘束、有罪なら死刑適用も タイFNNプライムオンライン

違法麻薬所持の疑いで日本人の男2人を拘束、有罪なら死刑適用も タイ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • タイ当局は、違法に麻薬を所持していた疑いで日本人の男2人を拘束した
  • 国際的な麻薬密売組織に関与していた可能性もあるとみて、調べを進める
  • タイでは薬物犯罪を厳しく取り締まり、有罪なら死刑が適用されることも
