パレモ・ホールディングスはしっかり。２６日取引終了後、月次動向を発表した。子会社パレモの１１月の既存店売上高は前年同月比１．９％増と、２カ月ぶりにプラスに転換した。前年に比べ早い段階で気温が低下したことから冬物商品が好調に推移。キャラクターコラボの生活雑貨なども堅調だった。全社ベースでは同３．３％減だった。 出所：MINKABU PRESS