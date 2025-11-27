三菱ガス化学が続伸している。ＳＢＩ証券が２６日、菱ガス化の目標株価を３３００円から３５００円に増額修正した。投資判断は「買い」を継続している。電子材料において、世界トップシェアを持つＢＴ（ビスマレイミド・トリアジン）材料や超純過酸化水素、光学材料のＩＣＴ主力３事業の拡大を想定。環境循環型メタノール装置の技術力やヨウ素事業の成長性も評価している。 出所：MINKABU PRESS