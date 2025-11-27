岡本硝子は続急騰し、一時ストップ高の水準となる前営業日比８０円高の３８０円に買われた。２７日午前１１時１７分ごろ、Ｕ－ＭＡＰ（名古屋市千種区）と協業し１０月から量産を始めた窒化アルミニウム放熱基板に関連し、グリーンシートを製造するシート塗工機１台を増設すると発表しており、将来の業績への貢献を期待した買いが流入している。岡本硝子は２０２７年４月に窒化アルミニウム放熱基板の生