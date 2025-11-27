岡本硝子は続急騰し一時ストップ高、グリーンシート生産能力を増強へ

岡本硝子<7746.T>は続急騰し、一時ストップ高の水準となる前営業日比８０円高の３８０円に買われた。２７日午前１１時１７分ごろ、Ｕ－ＭＡＰ（名古屋市千種区）と協業し１０月から量産を始めた窒化アルミニウム放熱基板に関連し、グリーンシートを製造するシート塗工機１台を増設すると発表しており、将来の業績への貢献を期待した買いが流入している。岡本硝子は２０２７年４月に窒化アルミニウム放熱基板の生産能力を現行の３倍へ増強させるとともに、半導体本体や半導体製造装置用の製品ラインアップを拡充させる計画を立てている。増産に向けて総額９億３５００万円の設備投資を予定しており、そのうち３億円を今回の設備投資に使う。導入するシート塗工機は現行機の２倍の生産能力を有するという。



同時に延期を含めて検討中としていたガラス偏光子製造設備への投資について、予定通り実施すると開示した。ファラデー回転子の供給増加が見込まれることと、偏光子の発注が増えていることを踏まえ、製造設備の発注を行った。



出所：MINKABU PRESS