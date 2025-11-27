レゾナック・ホールディングスが続急伸し、２０１８年１０月以来の高値圏に浮上している。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が２６日、レゾナックの目標株価を従来の５７００円から７７００円に引き上げた。投資判断「オーバーウェート」を強調している。エヌビディア＜NVDA＞に加え、ブロードコム＜AVGO＞などＡＳＩＣ（カスタム半導体）メーカーとの取引が２０２６年後半以降