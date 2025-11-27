Ｓｃｈｏｏはストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６６２円に買われた。同社は２７日、双方向授業型ラーニングマネジメントシステム「ＳｃｈｏｏＳｗｉｎｇ」について、経済産業省が進める「ＩＴ導入補助金２０２５」の対象ツールに認定されたと発表。これを材料視した買いが入り株高に弾みがついた。今回の認定により、条件を満たした大学・専門学校などの学校法人や民間教育事業者は、補助を受けてＳｃ