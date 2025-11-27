国際的な投資指標であるＭＳＣＩの定期見直しの発表が、日本時間で２６年２月１１日早朝に予定されている。大和証券ではきのう２６日、基準日前の見直しの候補銘柄を挙げ、１銘柄の採用と３銘柄の除外を予想した。新規では清水建設を採用候補とした。一方、除外の可能性のある銘柄として資生堂、東京地下鉄、シスメックスを挙げた。実際の変更は２月２７日終値で反映され、パッシブ資金のリバランスに伴う売買インパクトが見込ま