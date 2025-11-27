トーシンホールディングスが続伸している。同社は２６日の取引終了後、固定資産の譲渡と特別利益の計上について発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。譲渡資産は名古屋市中区にある「ＴＯＳＨＩＮ広小路本町ビル」。譲渡先や譲渡価格は非公表。２６年４月期第３四半期（２５年１１月～２６年１月）に特別利益として約５億円の固定資産売却益が発生する見込みとしている。 出所：MINKABU PRESS