午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０６３、値下がり銘柄数は４８７、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、情報・通信、ガラス・土石など。値下がりで目立つのは医薬品、水産・農林、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS