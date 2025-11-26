１２月５日付で東証グロース市場に新規上場予定のＦＵＮＤＩＮＮＯの公開価格が、仮条件（６００～６２０円）の上限である６２０円に決定した。 同社は未上場企業エクイティプラットフォーム事業の運営が主な事業。「プライマリー領域」「グロース領域」「セカンダリー領域」から構成され、プライマリー領域として株式投資型クラウドファンディングサービス国内最大手「Ｆ