サイボウズが反発している。同社が２５日の取引終了後に発表した１０月度の連結売上高は前年同月比２８．８％増の３２億７５００万円となった。増収基調を継続しており、株価の支援材料となったようだ。クラウド関連事業の売上高は同３１．５％増の３０億１７００万円だった。 出所：MINKABU PRESS