★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２中国関連 ３人工知能 ４量子コンピューター ５半導体 ６防衛 ７地方銀行 ８造船 ９データセンター １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「核融合発電」が１２位となっている。 共同通信社が２５日、「次世代エネルギーとして期待される核融合発電の研究