キオクシアホールディングスが大幅に３日続落している。２５日の取引終了後、米投資ファンドのベインキャピタル系のＢＣＰＥＰａｎｇｅａＣａｙｍａｎが、キオクシアの株式の一部をブロックトレードで売却すると米ブルームバーグ通信が報じた。これを受け、株式の需給悪化を警戒した売りが優勢となっている。ブックランナーのゴールドマン・サックス証券が２５日に発表したという。２８