ブラジル代表ＦＷヴィニシウス・ジュニオールが所属するスペイン１部Ｒマドリードとの延長契約に応じない姿勢であることが明らかになった。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」が掲載した記事によると、ヴィニシウスはレアルとの２０２７年で満了する契約を延長する意向がないという。その理由は今季から白い巨人の指揮を取るアロンソ監督との確執。この報道を受け、英大衆紙「デイリー・ミラー」がマンチェスターＵと