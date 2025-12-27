【福舞トミカ】 12月27日 発売 価格:各770円 ※全6種のうち、いずれか1個が入っています。 いよいよ2025年も終わりに近づき、新年がすぐそこまでやってきました！トミカのタカラトミーから「初春トミカ」シリーズ第12弾として「福舞トミカ」が登場。新年をお祝いするような縁起の良い、幸運をもたらすモチーフのデザインが施された6種の特別なトミカ