東京ディズニーリゾートで販売される「ディズニー・クリスマス」のスペシャルグッズを紹介！クリスマスの妖精「リルリンリン」をモチーフにしたグッズが、2025年11月10日より登場します。2025年は新しく「くすみミント」の衣装も加わり、パークでもおうちでも楽しめる豊富なラインナップになっています☆ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”リルリンリングッズ  発売日：2025年11月10日(月)販売