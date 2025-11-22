ネオヒルズ族」「秒速で１億円稼ぐ男」として注目された実業家の与沢翼氏が、婚活の現状を伝えた。２２日までにＸ（旧ツイッター）で「婚活用の服１６点を４６１万円分買ってきた。平均価格２８万８千円。今後ルイヴィトンは六本木ヒルズ店を使います」とつづり、都内高級ブランド店のレシートを投稿。「あとは俺が痩（や）せてさえいれば、婚活は完璧だった。試着室で絶望した。万年デブでごめんなさい」と明かした。先月